Kherson liberata: com'è iniziata la riconquista della città. Il video esplosivo

Kiev fa festa mentre il ritiro da Kherson non è stato visto come una "umiliazione" per la Russia. A farlo sapere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha ribadito come la regione di Kherson resti "territorio russo" dopo l'annessione dei territori ucraini. Ma in un video "esplosivo" pubblicato sul canale Twitter "@TpyxaNews" gli ucraini raccontano com'è iniziata la riconquista della città. "Proprio l'inizio dell'operazione di liberazione della riva destra di Kherson - cinguettano - il cui culmine è stato l'incontro trionfante dei nostri ragazzi nel centro regionale". Poi la data, nero su bianco e i militari che hanno aperto la strada all'esercito di Zelensky: Shnihurivka, 8 novembre. "I primi attacchi contro le postazioni nemiche, effettuati dalla 63a brigata".

The very beginning of the operation to liberate the Right Bank of Kherson, the culmination of which was the triumphant meeting of our boys in the regional center.



Shnihurivka, Nov 8. The first strikes against the enemy's positions, which were carried out by the 63rd brigade. pic.twitter.com/LfhfR8FEBB