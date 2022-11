Covid, è record in Cina. Mai così tanti casi negli ultimi sei mesi

07 novembre 2022 a

Covid, in Cina è ancora emergenza. Sono oltre 5.600 i casi di Covid-19 registrati domenica 6 novembre in Cina in base alle rilevazioni delle statistiche ufficiali. È il numero di contagi più alto degli ultimi sei mesi. Dati simili, infatti, non si registravano dallo scorso 2 maggio. Nonostante le misure di contenimento ancora in atto, i focolai nel Paese sembrano, dunque, essere sempre più estesi, soprattutto nel sud della Cina dove ci sono importanti centri manifatturieri.

Per questo, nonostante le voci che sembravano paventare un rallentamento della politica contro il Covid, la Commissione sanitaria nazionale cinese ha ribadito la volontà di attenersi a un regime di "tolleranza zero" contro il virus: «Le pratiche adottate fin qui hanno dimostrato che i nostri piani di prevenzione e controllo e una serie di misure strategiche sono completamente corretti». Intanto a Pechino sono state chiuse alcune scuole nel distretto più popoloso, quello di Chaoyang.