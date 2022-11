Ucraina, rischio blackout totale a Kiev: "Prepararsi al peggio"

06 novembre 2022 a

Se la Russia continuerà a colpire le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, Kiev rischia un blackout totale. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha lanciato l'allarme avvertendo i cittadini di prepararsi al peggio, il che significa che non si può escludere che con le temperature gelide dell'inverno si possa rimanere senza elettricità, acqua e riscaldamento. "Stiamo facendo di tutto per evitarlo. Ma siamo sinceri, i nostri nemici stanno facendo di tutto perché la città rimanga senza riscaldamento, senza elettricità, senza acqua, in generale, in modo che moriremo tutti. Il futuro del Paese e di ciascuno di noi dipende da quanto siamo preparati alle diverse situazioni", ha detto Klitschko ai media di Stato.

Secondo il New York Times, le autorità di Kiev hanno iniziato a pianificare l'ipotesi di un'evacuazione dei circa 3 milioni di residenti rimasti nella capitale nell'eventualità in cui dovesse verificarsi un blackout totale. Dall'amministrazione municipale, tuttavia, fanno sapere che la situazione è sotto controllo e "al momento non c'è motivo di parlare di emergenza e di evacuazione della popolazione", sottolineando che prendere in considerazione i vari scenari rientra nel sistema di protezione civile.

Nell'ultimo mese Mosca ha cercato di colpire le infrastrutture energetiche dell'Ucraina: "la Russia prova a commettere un 'genocidio energetico'", è l'accusa del consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak. Per evitare che la rete elettrica salti del tutto, l'ente nazionale ucraino per l'energia ha riferito sabato che imporrà blackout a rotazione in sette regioni, cioè Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv e Poltava. E, mentre gli ingegneri si affrettano a cercare di riparare le centrali elettriche bombardate, i dipendenti comunali di Kiev stanno allestendo più di 1.000 rifugi che possono fungere da bunker con scorte e generatori, ma potrebbero non essere sufficienti per una città di 3 milioni di persone.

Intanto Mosca ha accusato gli ucraini di avere sparato diversi missili contro la diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya e di averne colpito la chiusa, senza però provocare danni gravi. E a Kherson, città ucraina occupata dai russi, i cittadini hanno ricevuto messaggi di avvertimento sui loro telefoni che li esortavano a evacuare il prima possibile: i soldati russi, secondo quanto riferito dall'esercito ucraino, hanno avvertito i civili che l'esercito di Kiev si stava preparando per un attacco massiccio e hanno chiesto alle persone di lasciare immediatamente la riva destra della città.