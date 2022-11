Ucraina, pronta la controffensiva per riprendersi Kherson. A Kiev rischio blackout totale

06 novembre 2022 a

Le autorità filo-russe di Kherson sono sicure che l’Ucraina stia concentrando un gran numero di carri armati e veicoli corazzati vicino alla regione conquistata per un’offensiva imminente. “Stanno concentrando sempre più attrezzature. Stanno arrivando molti veicoli corazzati e carri armati”, ha detto su Telegram il vice governatore filo-russo, Kiril Stremoùsov, aggiungendo che l’evacuazione dei civili da Kherson continua: “I residenti della città possono ancora lasciare la riva destra della regione senza ostacoli”.

Intanto Kiev rischia di restare senza elettricità, acqua e riscaldamento. “Stiamo facendo il possibile per evitare che ciò accada, ma i nostri nemici stanno facendo di tutto affinché la capitale rimanga senza riscaldamento, elettricità e acqua”, le parole del sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko, dopo aver esortato i residenti a risparmiare elettricità, soprattutto al mattino e alla sera. Klitschko anche riferito che 450.000 appartamenti a Kiev sono senza elettricità, un numero superiore di una volta e mezzo rispetto a qualche giorno fa.

Gli uomini di Volodymyr Zelensky hanno iniziato a pianificare l’evacuazione dei 3 milioni di residenti della capitale in caso di blackout totale. I bombardamenti della Russia hanno danneggiato o distrutto il 40% delle infrastrutture energetiche ucraine dell’Ucraina e perciò le autorità stanno allestendo 1.000 rifugi riscaldati che possono fungere anche da bunker mentre tecnici sono al lavoro per riparare le centrali elettriche bombardate, senza disporre però delle attrezzature necessarie. Permane - riferisce il New York Times - l’imposizione di blackout continui in sette regioni per cercare di evitare che la rete collassi del tutto.