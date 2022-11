La Corea del Nord lancia ancora missili verso il Giappone. Allarme e corsa nei rifugi

03 novembre 2022 a

Ancora missili lanciati dalla Corea del Nord verso il Giappone. L'escalation della tensione continua. Nella prima mattina ora locale (circa le 23.30 in Italia) la Corea del Nord ha lanciato tre missili balistici verso il Giappone, facendo scattare per uno di essi l’allarme per i residenti delle prefetture di Miyagi, Yamagata e Niigata, che sono stati invitati dalle autorità a cercare riparo in luoghi chiusi.

I tre lanci, partiti a distanza di un’ora l’uno dall’altro da Kaechon, a nord della capitale coreana Pyongyang, hanno fatto attivare il sistema di allarme pubblico noto come J-Alert Emergency Broadcasting System, procurando disagi e allarme tra la popolazione. Le provocazioni sono giunte ad appena un giorno dal lancio record di 23 missili a corto raggio nella giornata precedente verso il confine con la Corea del Sud. Secondo quanto reso noto dai media nordcoreani, il primo dei tre missili avrebbe avuto un distaccamento in tre fasi, suggerendo quindi si trattasse di missile a lungo raggio, nello specifico un missile balistico intercontinentale (Icbm). Intanto, le esercitazioni congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud iniziate lo scorso 31 ottobre, che si sarebbero dovute concludere oggi, proseguiranno ancora in seguito all’intensificarsi di lanci di missili da parte della Corea del Nord.