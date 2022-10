Seul, la parata di Halloween diventa un inferno: "Decine di arresti cardiaci"

29 ottobre 2022 a

a

a

Scene infernali arrivano da Seul dove nel corso di una parata in occasione di Halloween si è verificata una gigantesca calca con decine di persone - alcune persone parlano di 50 persone - hanno accusato i sintomi di un arresto cardiaco. CI sarebbero diversi morti ma il bilancio è in divenire. Sui social sono stato diffusi video drammatici che mostrano migliaia di persone, per lo più giovani e giovanissimi, accalcati senza via d'uscita nelle strade di Itaewon-dong, quartiere della capitale sudcoreana noto per i locali e la vita notturna. Altri video mostrano quello che è accaduto dopo, con ragazzi e ragazze esanimi a terra mentre soccorritori e personale medico praticano il massaggio cardiaco.

Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Yonhap, almeno 81 persone hanno chiamato il numero per le emergenze dichiarando di avere difficoltà respiratorie e decine di loro sono state sottoposte a rianimazione cardiopolmonare. Secondo quanto riferito, a Itaewon dove si è creato il massiccio assembramento di folla c’erano 100 mila persone per celebrare il primo evento di Halloween senza mascherine contro il Covid.