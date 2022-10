"Putin si è congratulato con Meloni", l'ambasciatore Razov: collaboreremo se volontà è reciproca

28 ottobre 2022 a

Vladimir Putin si è congratulato con Giorgia Meloni per la sua nomina a presidenza del Consiglio. Lo fa sapere l'ambasciatore russo in Italia Serghei Razov. Ciò non significa che non permangono delle profonde divisioni. Non a caso anche oggi, 28 ottobre, il premier italiano ha avuto una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al quale ha rinnovato il "pieno sostegno" dell'Italia contro l'invasione russa.

Razov ha aggiunto che anche il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, si è congratulato con l’omologo Antonio Tajani. "Posso dire che il presidente Putin si è congratulato con Giorgia Meloni per l’incarico, il ministro degli Esteri Lavrov ha fatto le congratulazioni al ministro Tajani", ha detto Razov in un’intervista al sito Byoblu, a margine del forum economico euroasiatico che si sta tenendo a Baku in Azerbaijan. "Anche i presidenti delle due Camere del Parlamento russo hanno inviato le loro congratulazioni ai rispettivi omologhi italiani augurandogli successo", ha aggiunto Razov. "È la scelta del popolo italiano e lavoreremo col governo che rappresenta l’Italia. Collaboreremo con questo governo se la volontà sarà reciproca", ha concluso il capo missione. L’agenzia ufficiale russa Ria Novosti, sottolinea come Putin non abbia riservato lo stesso trattamento della Meloni per i due premier britannici saliti a Downing Street negli ultimi due mesi, Liz Truss e Rishi Sunak.