Telefonata tra Meloni e Scholz: impegno comune su energia, migranti e Ucraina

Dopo l'annuncio che Giorgia Meloni incontrerà Ursula von der Leyen, presidente della commissione Ue, giovedì 3 novembre, il premier parla al telefono con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Palazzo Chigi fa sapere che "entrambi hanno posto l’accento sulla forte partnership tra Italia e Germania".

"Al centro del colloquio - si legge in una nota della presidenza del Consiglio - la guerra in Ucraina. Meloni ha ricordato l’impegno dell’Italia nel sostegno a Kiev sul fronte politico, militare, economico e umanitario e consapevole di come la ricostruzione dell'Ucraina rappresenti un aspetto cruciale. Meloni e Scholz hanno poi affrontato il dossier energetico, alla luce delle conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo. Il presidente Meloni ha ribadito l’importanza dei passi avanti compiuti a livello europeo e ha ribadito l’urgenza di arrivare, quanto prima, a misure concrete per ridurre i prezzi dell’energia. Nel corso della conversazione Meloni e Scholz hanno, infine, affrontato i dossier relativi alla gestione europea dei flussi migratori e il tema della crescita economica".