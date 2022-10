Governo, prima trasferta in Europa per Meloni: vertice con von der Leyen e Michel

28 ottobre 2022 a

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua visita a Bruxelles di giovedì 3 novembre, incontrerà la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio, Charles Michel. Meloni vedrà - nel primo pomeriggio - anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Non è ancora chiaro invece si ci sarà anche un incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. L’incontro tra la presidente della Commissione e la presidente del Consiglio verterà “in particolare sul dominio energetico che è al centro di tutte le questioni, sulla buona attuazione del Pnrr adottato dall’Italia e infine, soprattutto, sul proseguimento dell’azione di sostegno all’Ucraina”.

“La presidente von der Leyen attende una buona cooperazione con le autorità italiane di fronte alle sfide che dobbiamo affrontare e superare nei mesi avvenire” le parole del portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, in vista dell’incontro. “La presidente non si immischia nelle questioni di politica interna o dei partiti. Incontrerà Meloni in quanto presidente del Consiglio dell’Italia”, ha evidenziato Mamer in risposta a una domanda sulle posizioni sovranisti di Fratelli d’Italia.