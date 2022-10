Cina, il mistero della scomparsa di Hu Jintao. Spunta un nuovo particolare dal video

28 ottobre 2022 a

Che fine ha fatto Hu Jintao? Il video del suo allontanamento forzato dal Congresso del partito comunista cinese, inizialmente censurato da Pechino, ha fatto il giro del mondo. Il presidente della Repubblica popolare cinese dal 2003 al 2013 si trovava vicino al suo successore, l'attuale presidente Xi Jinping, quando è stato fatto alzare e portato via sottobraccio da due assistenti. Un ingrandimento di una foto circolata nelle ultime ore mostra più da vicino i fogli che Li Zhanshu, numero tre della gerarchia uscente, ha cercato di sottrarre a Hu Jintao: tra questi ci sono quelli relativi alle ultime procedure del Congresso. Le ipotesi più accreditate sembrano essere due: Hu Jintao sarebbe stato insoddisfatto per l’inclusione del nome di Xi Jinping nella Costituzione del partito, unico leader il cui nome si trova nella carta fondamentale del Pcc mentre ancora in vita; la seconda ipotesi è che Hu Jintao avrebbe avuto da ridire sui futuri dirigenti del Politburo del partito, che sarebbero stati resi noti solo all’indomani, al termine della prima assemblea plenaria del nuovo Comitato Centrale. Da quando è uscito di scena, Hu Jintao non è più stato visto in pubblico, anche se non si può dire con certezza che l’evento altamente irrituale che lo ha visto al centro abbia avuto ripercussioni su di lui, almeno finora.

Cina, prova di forza di Xi. L'ex leader Hu Jintao portato via di peso | VIDEO

Comunque sia, l’allontanamento dell’ex presidente cinese dal tempio della politica di Pechino appare sempre più in contrasto con la spiegazione ufficiale fornita dall’agenzia Xinhua di un malore da cui l’anziano leader si sarebbe in seguito ripreso. I cinesi, però, non hanno visto l’uscita di scena di Hu Jintao: la cerimonia di chiusura del Congresso non è stata trasmessa in Cina, e le immagini dell’ex presidente cinese che lascia l’aula della Grande Sala del Popolo, su piazza Tiananmen, sono state riprese solo dalle telecamere dei media stranieri presenti all’evento.