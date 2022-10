Carlo vende i cavalli reali. E Camilla alza la posta: la richiesta che fa tremare il palazzo

Sullo stesso argomento: Re Carlo lascia di stucco Liz Truss. La frase sconvolgente alla premier

Dopo re Carlo, i riflettori vanno su Camilla. La moglie del sovrano infatti punta a essere chiamata semplicemente regina e non regina consorte. Buckingham Palace infatti asta pensando di modificare l’appellativo e il titolo della moglie di re Carlo III. Lo scrive il Telegraph che cita fonti informate secondo le quali il cambiamento - in maniera graduale e senza clamore- avverrà prima dell’incoronazione, il 6 maggio dell’anno prossimo, quando sarà incoronata anche la moglie Camilla. Dell'eventualità se ne parlava da tempo. Nel 2015, quando Camilla sposò Carlo, il ricordo di Lady Diana l'aveva spinta a non usare il titolo di principessa di Galles ma Duchessa di Cornovaglia.

Il tempo, poi, è passarto. La regina Elisabetta II stessa, nel febbraio scorso, nel discorso per i suoi 70 anni di regno, aveva chiesto, come riconoscimento della sua incrollabile lealtà al figlio, che quando fosse arrivato il momento, Camilla fosse riconosciuta come la ’regina consorte'. Ma a Camilla ora non basta, e il suo entourage già la chiama regina Camilla.

Intanto Carlo fa i conti con le spese della corona. Secondo i tabloid inglesi, il re avrebbe messo in vendita almeno una dozzina di cavalli da corsa ereditati da sua madre che andranno all'asta da Tattersalls di Newmarket.