Torta in faccia a Re Carlo. L'ultimo sfregio degli ambientalisti (dopo aver imbrattato I Girasoli)

Proseguono gli eventi di protesta. Stavolta sortita al Madame Tussauds di Londra

Ennesima "impresa" degli attivisti ambientalisti di "Just Stop Oil". Dopo aver imbrattato i "Girasoli" di Van Gogh ed essersi scagliati contro altre opere d'arte, stavolta se la sono presa con Re Carlo III.

Due attivisti di Just Stop Oil hanno lanciato una torta di cioccolato contro la statua di cera di re Carlo al museo Madame Tussauds a Londra. È l’ultima impresa degli attivisti ambientali che chiedono di sospendere la concessione di licenze e di permessi per l’estrazione di petrolio e gas.

so weird you didn't cake the real king but the wax model of him. that's how the government stages false flags to simulate a need for climate fraud action btw.https://t.co/ktRSp8Ma8b