L'incontro non riporta il sereno: gelo tra Macron e Scholz. “Matrimonio di convenienza”

27 ottobre 2022

Resta ancora un clima di tensione tra Francia e Germania. A Parigi è andato n scena un faccia a faccia di oltre tre ore tra Emmanuel Macron ed Olaf Scholz, ma non sono state appianate le divergenze dell’ultimo periodo, con una spaccatura profonda tra le due nazioni. Come riferisce il Corriere della Sera i tedeschi volevano una conferenza stampa finale, non gradita ai francesi, che alla fine hanno prevalso. “L’obiettivo era quello di rimarcare che i problemi in effetti ci sono stati e la relazione tra i due grandi Paesi non è ancora tornata al suo meglio” spiega il quotidiano in merito alla scelta degli uomini della comunicazione di Macron. E non c’è stata neanche una dichiarazione congiunta.

Al di là delle due note e del cercare di evitare di diffondere all’esterno il sentimento di lontananza “la verità è che si tratta di un matrimonio di convenienza”, rivela una fonte diplomatica francese. Prezzi dell’energia, aiuti a imprese e famiglie, difesa: sono questi i principali temi all’interno del solco tra Parigi e Berlino. “Io penso che l’isolamento della Germania non sia un bene né per la Germania stessa né per l’Europa” ha detto pubblicamente Macron la scorsa settimana, continuando a sostenere la necessità di imporre un tetto al prezzo del gas (in questo è sostenuto dall’Italia). Una strada che la Germania non ha alcuna intenzione di percorrere, soprattutto in merito agli interventi economici comuni dopo aver lanciato un piano nazionale da 300 miliardi di aiuti per imprese e famiglie. Il gelo continua.