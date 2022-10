I russi avvisano gli Usa: "Faremo test nucleari"

25 ottobre 2022 a

La Russia ha notificato agli Stati Uniti un’imminente esercitazione annuale che include le sue forze nucleari strategiche. Lo ha affermato martedì il Pentagono sottolineando che si tratta di un’esercitazione di routine.

«La Russia sta rispettando i suoi obblighi di controllo degli armamenti e i suoi impegni di trasparenza per effettuare queste notifiche», ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, in una conferenza stampa. Lo riporta la Cnn.

«La Russia non intende e non ha in programma di utilizzare armi nucleari in Ucraina» ha affermato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov a Newsweek. Lo riporta Ria Novosti. «Mai nessuno dei leader del nostro Paese e del dipartimento militare ha menzionato la possibilità di ricorrere alle armi di distruzione di massa», ha ribadito.