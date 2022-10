Kiev, il consigliere di Zelensky insulta Berlusconi: "È sotto effetto di vodka russa"

20 ottobre 2022 a

a

a

Gli audio rubati a Silvio Berlusconi nella riunione con i parlamentari di Forza Italia continuano a provocare reazioni e commenti. Con un tweet, Mykhailo Podolyak, il consigliere del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, sferra un duro attacco al Cav e riserva invece parole di stima in favore di Giorgia Meloni.

Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor #Berlusconi è sotto l'impressione di ru-vodka in compagnia "cinque amici di Putin" in Europa, @GiorgiaMeloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 20, 2022



"Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor Berlusconi è sotto l'effetto della vodka russa in compagnia dei 'cinque amici di Putin' in Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada" scrive Podolyak. Un insulto neanche troppo velato nei confronti del Cav e un forte endorsement per Giorgia Meloni. Insomma, l'Ucraina si è schierata in favore di Meloni.