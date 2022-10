Guerra, piano della Nato contro il panico nucleare: che cosa fare in caso di atomica di Putin

17 ottobre 2022 a

Mentre inizia una maxi-operazione di deterrenza nucleare, la Nato si prepara pure a gestire il panico e l’ordine pubblico nel caso in cui Vladimir Putin decida di sganciare la bomba atomica per cercare di vincere la guerra in Ucraina. Nelle ultime settimane, racconta Il Messaggero, sono andati in scena, e succederà ancora, incontri segreti dei funzionari dei governi che aderiscono al patto atlantico per predisporre piani che possano arginare il diffondersi della paura tra la popolazione in caso di attacco da parte della Russia.

La pianificazione nel caso in cui venga sganciato l’ordigno, che sia sull’Ucraina o su un luogo disabitato, è meticolosa. “L'obiettivo del piano è evitare che, se scoppierà una bomba, molte persone decidano di lasciare le città e di fare incetta di cibo nei supermercati e di inutili pillole di iodio in farmacia. Il rischio di un collasso dell'economia conseguente al panico è molto elevato e bisogna preparare la popolazione con campagne di informazione in tv, sul web e nelle scuole” l’obiettivo svelato dal quotidiano. La Nato intanto mostra i muscoli con l’esercitazione nei cieli: si sta facendo di tutto per convincere Putin a non premere il bottone che dà il via ai lanci nucleari.