Re Carlo, "di nuovo qui?". La frase lascia di stucco Liz Truss, cos'è successo

“Di nuovo qui? Santo cielo!”: gaffe o ripicca di Re Carlo III nei confronti di Liz Truss? Ieri sera, il sovrano inglese ha ricevuto la prima ministra a Buckingham Palace per la tradizionale udienza del mercoledì. Le telecamere hanno ripreso Truss mentre faceva l’inchino e diceva: “Sua Maestà, è un piacere rivederla”, ma i microfoni ambientali hanno catturato anche la risposta di Carlo: “Back again, dear, oh dear” che in italiano si traduce con un “Rieccoci, di nuovo qui. Santo cielo!”.

L’esclamazione, tipica del ceto aristocratico, in genere indica dispiacere, disappunto o stupore negativo, per questo i media ci hanno letto la volontà del nuovo Re di esternare alla premier conservatrice la sua preoccupazione per come sta affrontando le turbolenze politiche e le difficoltà finanziarie del Regno Unito. Il primogenito di Elisabetta II e Filippo ha accompagnato la frase con un sorriso accennato e toni cordiali prima di tenere il colloquio a porte chiuse.

Dunque: è stato un fuori protocollo per rompere il ghiaccio o una piccola vendetta per il “no” di Liz Truss a Carlo III, noto per il suo impegno ecologista, a partecipare alla conferenza sul clima Cop27 che si terrà in Egitto il prossimo mese? Date le implicazioni politiche, infatti, Buckingham Palace aveva chiesto un parere alla premier che ha posto il veto sia per il Re che per l’erede al trono William d’Inghilterra inasprendo così i già non idilliaci rapporti con i Windsor. Scivolone o rivalsa che sia, una cosa è certa: la Regina Elisabetta II non si sarebbe comportata così. Carlo III sarà incoronato Re il prossimo 6 maggio e ha optato per una cerimonia di incoronazione al risparmio che gli è valsa il soprannome di “il sobrio”.