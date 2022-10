Sottomarino russo a 100 km dalla Bretagna, interviene la Marina francese. "Intimidazione"

Un incrocio pericoloso a 100 chilometri dalle coste francesi fa alzare la tensione tra la Russia e l'Europa. I dettagli non sono ancora chiari, ma secondo quanto riportato dalla Marina francese il 29 settembre scorso il sottomarino russo Novorossiysk è stato avvisato nel golfo di Guascogna, poco distante dalle coste della Bretagna. Il sommergibile era accompagnato dal rimorchiatore Sergey Balk. Avvistati dalle navi francesi i due scavi sono stati scortati al largo. Alle operazioni avrebbero partecipato una nave spagnola e una fregata britannica.

In September, the frigate Normandie accompanied a Russian submarine in the Bay of Biscay. A look back at this maneuver carried out in perfect coordination with our allies. ⤵️ pic.twitter.com/0rGU9G9uS8