Guerra in Ucraina, ok alla risoluzione Onu: condannate le annessioni della Russia

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione che condanna l’annessione illegale da parte della Russia di quattro regioni dell’Ucraina conquistate durante la guerra iniziata lo scorso 24 febbraio. A favore della risoluzione hanno votato 143 paesi, 5 contro e 35 si sono astenuti, tra questi Cina e India. I cinque voti contrari sono arrivati da Bielorussia, Corea del Nord, Nicaragua, Russia e Siria.

L’astensione della Cina sui referendum 'farsa' era stata annunciata dal vice ambasciatore cinese all’Onu, Geng Shuang. Durante la sessione speciale dell’Assemblea generale, Geng ha detto: «Abbiamo sempre creduto che qualsiasi azione dell’Assemblea dovesse contribuire alla de-escalation della situazione e alla ripresa del dialogo. La bozza di risoluzione presentata non raggiunge questi obiettivi. Pertanto, la delegazione cinese si asterrà dal voto». Poi, il numero due della rappresentanza cinese al Palazzo di Vetro ha affermato che la Cina «è profondamente preoccupata per la recente intensificazione del conflitto, per le vittime civili e per i danni alle infrastrutture civili. La moderazione serve con urgenza adesso».