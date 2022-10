Erdogan e Putin, vertice ad Astana: "Spiragli di pace". Quando finirà la guerra

12 ottobre 2022 a

a

a

Ad Astana in Kazakistan il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan incontrerà Putin al summit della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Mentre la Russia continua i bombardamenti sull'Ucraina dopo la feroce controffensiva di Kiev che non ha alcuna intenzione di arrendersi e continua la sua marcia per riconquistare i territori, si accende un barlume di speranza. Il consigliere diplomatico del Cremlino, Yury Ushakov, come riporta Tass, fa sapere che ad Astana il presidente turco vedrà lo Zar al summit della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica).

I falchi esultano: "È solo l'inizio". Pioggia di missili, come cambia il piano di Putin

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, potrebbe "esporre formalmente delle proposte sui formati per possibili negoziati tra Mosca e l'Occidente" al presidente russo Vladimir Putin "in occasione del loro prossimo incontro ad Astana" ha spiegato il consigliere diplomatico del Cremlino.. Ushakov ha poi aggiunto che i contatti tra Putin e Erdogan sono costanti, anche grazie al fatto che la Turchia non ha sostenuto le sanzioni contro la Russia. "Il fatto che la Turchia prenda una tale posizione dà un ulteriore impulso all'espansione del partenariato commerciale ed economico" tra i due Paesi, ha spiegato Ushakov.