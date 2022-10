Vaccini Covid, il retroscena di Edi Rama, premier albanese: con Di Maio abbiamo fatto contrabbando

10 ottobre 2022 a

"Con Luigi Di Maio abbiamo fatto contrabbando di vaccini". A parlare è il premier albanese Edi Rama che chiama in causa direttamente il nostro ministro degli Esteri. Rama e Di Maio hanno preso parte insieme a un evento organizzato a Bergamo e intitolato "La cultura salverà il mondo". Alla platea incredula Rama ha raccontato il retroscena che risale al periodo della pandemia. In quel momento, l'Albania non aveva vaccini e il contagio stava mettendo in ginocchio l'intero Paese. Per questo il primo ministro albanese avrebbe chiesto all'Italia un quantitativo simbolico di vaccini, sufficienti a garantire una prima protezione almeno a medici e infermieri.

Secondo la ricostruzione del premier albanese, in un primo momento Di Maio avrebbe rifiutato di accontentare l'Albania perché il contratto con le aziende farmaceutiche non lo permetteva. Poi, però, si mise in piedi un'operazione che ha coinvolto persino i servizi segreti. "Il ministro degli Esteri dell'Italia e il primo ministro dell'Albania che passavano della merce di contrabbando per salvare delle persone", ha detto Edi Rama.