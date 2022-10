Covid, Ilaria Capua fa tremare gli italiani: contagi in risalita e l'incubo delle mascherine

Valentina Bertoli 05 ottobre 2022 a

Il conflitto russo-ucraino devasta il cuore dell’Europa, la crisi economica mette in ginocchio Stati, famiglie ed imprese e il Covid è inarrestabile. L’inverno in arrivo sarà freddo o probabilmente freddissimo. A gelare il sangue degli italiani, per ora, è la previsione della divulgatrice scientifica Ilaria Capua. Ospite a “Dimartedì”, programma di approfondimento giornalistico di La7, la virologa ha proposto un bilancio post-pandemia lucido e spaventoso: “I contagi sono in risalita. Abbiamo raggiunto un’immunità fugace. Senza mascherina le infezioni respiratorie sono certe”. Poi la stoccata contro le scelte del governo: “Io la mascherina la indosso dove ci sono altre persone. No, non ho bisogno della maggioranza di governo”.

Si prospetta un autunno difficile: l’Italia ha fatto il pieno di ostacoli da scavalcare e di mesi con il fiato sospeso. Mentre il caro-prezzi colpisce senza fare distinzione alcuna e Giorgia Meloni, leader di FdI e premier, lavora al dossier energia, il virus circola senza sosta e l’impennata dei contagi minaccia la stabilità delle strutture ospedaliere. La domanda è ormai quasi retorica: sarà necessario reintrodurre restrizioni e l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale e collettiva? Ad analizzare gli imminenti scenari invernali è stata la virologa Ilaria Capua che, nel corso della puntata di martedì 4 ottobre del seguito talk condotto da Giovanni Floris, senza tanti eufemismi, ha offerto ricostruzioni scientifiche inequivocabili: “Il Covid è ancora gioiosamente tra di noi. Siamo passati da una fase di attacco violento del virus verso la popolazione ad una situazione di infezione endemica. Siamo noi che siamo cambiati. Invito chi non avesse completato il ciclo a fare la quarta dose. Il vaccino dura meno di quello che pensavamo, ma ci protegge”.

Ha continuato l’accademica: “La curva dei contagi è in crescita perché sono ricominciate le scuole e c’è stato il ritorno dalle vacanze. Il virus fa il virus. Ricordiamoci che durante l’inverno non circola solo il Covid. Il Covid si aggiunge ad altri patogeni. Mi aspetto una circolazione vivace delle influenze causata da un uso meno frequente delle mascherine”. Floris ha allora attirato l’attenzione su una questione scottante, ricordando che il governo pone dubbi sull’utilità dei dispositivi di protezione. La risposta della direttrice del centro di eccellenza One Health dell'Università della Florida non si è fatta attendere: “Dobbiamo fare uno scatto di maturazione. Il Covid ci ha lasciato dei segni per quanto riguarda la salute ma anche delle lezioni di vita. Io indosso sempre la mascherina quando ci sono altre persone”. All’improvviso alla provocazione del conduttore è seguita la dura staffilata di Capua contro le decisioni del governo: “No, non ho bisogno della maggioranza di governo per sapere come devo comportarmi”.