Guerra Ucraina, Donald Trump rimprovera Joe Biden: sbaglia tutto, ci porta alla guerra mondiale

La guerra in Ucraina continua a mettere uno contro l'altro Occidente e Oriente del mondo ma lo scontro si respira anche all'interno degli stessi Stati Uniti, tra democratici e repubblicani. Come dimostrano le parole pronunciate da Donald Trump a proposito del suo successore alla Casa Bianca, Joe Biden. Secondo Trump, Biden sta sbagliando tutto nella sua strategia e, così facendo, l'unico esito possibile sarà lo scoppio della terza guerra mondiale. «Dobbiamo essere molto intelligenti e molto cauti: dobbiamo sapere quello che dobbiamo dire e fare e noi stiamo facendo esattamente la cosa sbagliata, finiremo con la Terza Guerra Mondiale». Così Donald Trump, in un comizio in Arizona a sostegno dei candidati repubblicani alle prossime elezioni di mid-term, ha attaccato la linea seguita da Joe Biden, con un chiaro riferimento all’allarme lanciato nei giorni scorsi dal presidente sul rischio di un «Armageddon nucleare».

«Dobbiamo chiedere immediati negoziati per mettere pacificamente fine alla guerra in Ucraina altrimenti finiremo nella Terza Guerra Mondiale e non ci sarà mai una guerra come questa», ha aggiunto l’ex presidente che, al momento dell’inizio dell’invasione, ha definito Vladimir Putin «un genio» e affermato che, con lui alla Casa Bianca, la guerra non sarebbe iniziata. «Non avremo mai una guerra del genere e questo è per colpa di stupidi che non capiscono niente», ha aggiunto Trump che poi ha aggiunto che è anche colpa «del tipo di armi che sono disponibili oggi».