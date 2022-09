Joe Biden inquietante sul palco. Chiama la deputata morta: "Dove sei?"

29 settembre 2022 a

Un altro video mette sotto una luce inquietante il presidente americano Joe Biden con i media più conservatori che tornano a mettere in dubbio la lucidità e le condizioni psicofisiche del Commander in chief. Ma cosa è successo? Biden durante un evento sulla malnutrizione è sembrato cercare fra la folla una parlamentare repubblicana morta, l'ex membro della Camera dei rappresentanti Jackie Walorski, deceduta in un incidente d'auto ad agosto.

"E voglio ringraziare tutti voi per questo, inclusi funzionari eletti bipartisan come il senatore Braun, il senatore Booker, e la deputata Jackie, è qui? Dov'è Jackie? Io penso che sarà qui per far diventare tutto questo realtà" ha detto riguardo la deputata a lungo impegnata sui temi legati all'alimentazione.

"Jackie are you here? Where's Jackie?"



Rep. Jackie Walorski (R-IN) died in a car accident in August pic.twitter.com/cHc3b7zPmE — Charlie Spiering (@charliespiering) September 28, 2022

Parole che hanno lasciato attoniti i presenti e il video dell'episodio è finito ben presto sui social. Va sottolineato che Biden era al corrente della scomparsa, della deputata dato che la Casa Bianca aveva diramato una nota, nel giorno dell'incidente, in cui si leggeva che il presidente era "scioccato e rattristato" per la morte improvvisa.

Biden "pensava intensamente a lei" in quel momento, ha detto ai cronisti la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, cercando di giustificare il presidente, ma senza grandi risultati con gli utenti e i media che sostengono l'ex presidente repubblicano Donald Trump che non perdono l'occasione per mettere in dubbio ancora una volta il reale stato di salute del presidente.