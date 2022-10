Germania, contatti con i servizi russi: silurato il direttore dell'agenzia per la sicurezza cyber

10 ottobre 2022 a

Il ministro dell’Interno tedesco Nancy Faeser (Spd) vuole sostituire il capo dell’agenzia Bsi (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) l’ufficio federale per la sicurezza dell’informazione, Arne Schoenbohm, dopo che un servizio della trasmissione ‘Zdf Magazin Royale’ ha riferito di contatti tra lo stesso Schoenbohm e un’associazione - la Cyber-Sicherheitsrat Deutschland - che avrebbe contatti con i servizi segreti russi.

«Si sta esaminando come ottenere un rapido cambio di presidente», ha riferito il quotidiano ‘Bild’ citando il ministero federale dell’Interno. Anche ‘Handelsblatt’ e ‘der Spiegel’ hanno riferito di una prevista sostituzione di Schoenbohm, citando ambienti governativi. Secondo il programma moderato da Jan Boehmermann, Schoenbohm sarebbe in costante contatto con l’associazione. L’’Handelsblatt’ - citando fonti governative - parla di «grande irritazione» verso il presidente della BSI. Le accuse sono state prese «molto sul serio» e «tutte le opzioni sono state esaminate» su come richiamare Schönbohm, direttore dell’agenzia tedesca per la sicurezza cyber. Nel frattempo è stata annullata la prevista partecipazione congiunta di Faeser e Schoenbohm alla presentazione del rapporto sulla gestione di Bsi 2022 giovedì prossimo.