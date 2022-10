“C'è la data per la fine della guerra”. Russia-Ucraina, la profezia dei servizi segreti

08 ottobre 2022 a

Il ritmo della controffensiva dell’Ucraina fa sperare i governi occidentali e gli esperti militari che la guerra possa finire prima di Natale. La previsione su un conflitto in via di conclusione a circa dieci mesi di distanza dall’invasione della Russia è stata confidata al Times da una fonte di alto rango nel governo britannico. «Se i progressi di Kiev continueranno, le forze di Putin saranno espulse dal Donbas e torneranno in Russia entro la fine del 2022», ha sostenuto la fonte.

Sarebbe invece più difficile una riconquista della Crimea, obiettivo che, secondo analisti militari consultati dal quotidiano inglese, costerebbe «enormi perdite» alle forze armate ucraine e viene visto con scetticismo da chi nell’esercito di Kiev preferisce «un approccio più lento e tattico». Quel che è certo, secondo il Times, è che non ci sarà alcuna «pausa invernale nei combattimenti». Non sarà quindi il freddo a fermare la controffensiva degli uomini di Volodymyr Zelensky, intenzionati a scacciare le forze d'invasione di Vladimir Putin il prima possibile.