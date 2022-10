Ucraina, siluro americano a Zelensky. "Se vuole vincere la guerra..." Cosa c'è dietro il report su Dugin

06 ottobre 2022 a

Il New York Times ha rivelato che dietro all'attentato in cui è morta Daria Dugina, figlia del filosofo russo Aleksandr Dugin, c'erano "parti del governo ucraino". Il quotidiano Usa cita come fonti della notizia anonimi funzionari dell'amministrazione americana, secondo cui l'Intelligence Usa non sapeva nulla del piano tanti che Washington avrebbe protestato per l'agguato mortale per diversi motivi. In primi perché gli Usa si sarebbero opposti E poi perché si tratta di un'escalation pericolosa nel conflitto.

C'è un altro aspetto da tenere in considerazione. Perché la notizia esce solo adesso, per di più da fonti della Casa Bianca? "È probabile che la ragione sia legata al momento molto critico della guerra", scrive Repubblica che fa notare come una vittoria dell'Ucraina inizia a diventare possibile se non probabile, anche per l'invio di armi ancora più potenti dall'Occidente. C'è infatti il rischio "di reazioni sconsiderate del Cremlino come la minaccia di usare le atomiche". Insomma, la situazione è delicata. Le forze di Volodymyr Zelensky sanno ora che possono vincere la guerra e lo sa anche Vladimir Putin ed entrambe le forze in campo a questo punto potrebbero far precipitare il conflitto in una escalation globale.

Gli aspetti da analizzare sono diversi. Il Nyt parla di "parti del governo ucraino" che hanno autorizzato l'attentato ma a suo tempo il consigliere della presidenza Mychajlo Podoljak ha smentito ogni coinvolgimento, dopo le accuse della Russia al governo di Kiev. Vero o falso che sia, pare che "qualcuno all'interno dell'esecutivo agisce di propria iniziativa senza controllo, pensando di far avanzare la causa, o magari per creare imbarazzo a Zelensky". Anche dal punto di vista militare la situazione è esplosiva, soprattutto dolo l'annessione delle quattro regioni occupate dai russi. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe decidere di inviare a Kiev "i missili ATACMS, i droni a lungo raggio e i carri armati" di cui Zelensky "ha bisogno per vincere". E se Putin minaccia di usare le atomiche, gli Usa temono che gli Ucraini non possano avere la "responsabilità necessaria" per evitare la Terza guerra mondiale e il leak delle scorse ore è stato un avvertimento.