Missile si schianta al suolo, la risposta di Usa-Corea del sud a Kim Jong-un crea il panico: situazione esplosiva

La risposta di Stati Uniti e Corea del sud a Kim Jong-un rischia di fare un disastro. Un missile balistico sudcoreano malfunzionante è esploso e si è schiantato al suolo durante un’esercitazione organizzata con gli americani in reazione al lancio il giorno prima da parte della Corea del Nord di un missile balistico che aveva sorvolato il Giappone e in grado di colpire il territorio Usa di Guam. L’esplosione ha lanciato il panico fra i residenti della città costiera di Gangneung, preoccupati che si trattasse di un attacco nordcoreano nelle ore trascorse prima che esercito e governo fornissero delle spiegazioni sull’esplosione. In tutto sudcoreani e americani hanno lanciato sei razzi nel Mar del Giappone.

Il missile, un Hyumoo-2 a corto raggio, si è schiantato all’interno di una base aerea alla periferia di Gangneung, considerata cruciale per le strategie di attacchi preventivi e di risposta nei confronti di Pyongyang. Lo stato maggiore sudcoreano ha riferito che non ci sono state vittime e che lo schianto non ha coinvolto strutture civili.

"Risposte adeguate e robuste". La reazione Usa, incubo guerra totale

Le forze armate statunitensi e sudcoreane stanno conducendo esercitazioni congiunte per dimostrare la loro capacità di scoraggiare un attacco nordcoreano contro la Corea del Sud. Durante le esercitazioni di martedì hanno condotto bombardamenti con jet d’attacco F-15 utilizzando munizioni di precisione e hanno lanciato 2 missili ciascuno, dunque 4 in tutti, che fanno parte del sistema missilistico tattico dell’esercito. Lo stato maggiore sudcoreano ha riferito che la portaerei statunitense USS Ronald Reagan tornerà presto nelle acque a est della Corea del Sud dimostrare la "ferma volontà" degli alleati di contrastare le continue provocazioni e minacce del Nord. Nonostante l'errore, il portavoce del Consigliere per la sicurezza nazionale John Kirby ha spiegato alla Cnn che le esercitazioni Usa-Corea del Sud "hanno dimostrato che abbiamo la preparazione militare per rispondere alle provocazioni della Corea del Nord, se esse arrivano".