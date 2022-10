Test nucleari della Corea del Nord, il Pentagono: "Minaccia alla stabilità"

04 ottobre 2022 a

Se la Corea del Nord dovesse condurre un test nucleare sarebbe una grave minaccia alla stabilità internazionale. Lo ha detto il portavoce del Pentagono Patrick Ryder in conferenza stampa.

«Come sapete, in passato ci sono state indicazioni che la Corea del Nord si stessa preparando a un settimo test nucleare», ha affermato. «Se dovessero condurre questo test, dalla nostra prospettiva sarebbe chiaramente una grave escalation e minaccerebbe seriamente la sicurezza e la stabilità regionale e internazionale», ha aggiunto Ryder.

Una reazione è arrivata in giornata anche dalla Farnesina. «L’Italia esprime la più ferma e decisa condanna per la recente escalation di lanci missilistici da parte della Corea del Nord, culminata nel lancio di un missile balistico il 4 ottobre che ha sorvolato il territorio del Giappone. Esprimiamo piena solidarietà al Giappone e alla Repubblica di Corea. L’Italia ribadisce l’urgente e forte appello alla Corea del Nord a porre termine al programma di sviluppo di armi di distruzione di massa e di missili balistici in modo completo, verificabile ed irreversibile, assicurando il pieno rispetto delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L’Italia rimane inoltre convintamente impegnata a collaborare con tutti i partner e alleati al fine di conseguire l’obiettivo della pace e della stabilità nella penisola coreana e di preservare l’ordine internazionale fondato sulle regole». Così una nota della Farnesina.