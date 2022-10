Corea del nord, Kim lancia un missile nucleare sul Giappone: tutti nei rifugi. Sfida gli Usa

04 ottobre 2022 a

Si alza improvvisamente la tensione nell'estremo oriente. La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico in direzione dell’isola principale più settentrionale del Giappone, Hokkaido, e della sua prefettura nordorientale di Aomori, scatenando la dura reazione diplomatica di Tokyo, ma anche della Corea del Sud e degli Stati Uniti.

Il governo nipponico ha diramato un allarme aereo, esortando i residenti di Hokkaido e Aomori a rimanere all’interno degli edifici. Il missile "avrebbe sorvolato" il Giappone, fa sapere l'esecutivo. Il lancio arriva pochi giorni dopo quello, sempre da parte della Corea del Nord, di missili balistici in direzione del Mar del Giappone. Il ministero della Difesa ha affermato che il missile "sembra essere già caduto" in mare.

Video of sirens in the northern region of Hokkaido Japan after a missile launch by North Korea which went over Japan and into the North Pacific Ocean. pic.twitter.com/5cAdrEGdRy — Ice Analytics (@ice_analytics) October 3, 2022

Nelle province interessate la cittadinanza è stata avvertita con sirene antimissile e altoparlanti a raggiungere i rifugi più vicini. Sarebbe stato un Icbm, ovvero un missile balistico intercontinentale, quello lanciato dalla Corea del Nord verso il Giappone, a quanto riferisce l’emittente tv Asahi citando a sua volta fonti governative. Si tratterebbe dunque di un missile (l’acronimo sta per Intercontinental Ballistic Missile) per il trasporto a lungo raggio di ordigni nucleari capace, grazie appunto a traiettorie balistiche, di raggiungere altezze significative e quindi di coprire una gittata superiore ai 5500 km.

Il Comando delle forze Usa per l’area dell’Oceano Pacifico-Indiano ha condannato il test missilistico nordcoreano assicurando che gli impegni per la difesa di Giappone e Corea del Sud restano immutati. Da parte Usa è giunta anche l’ammonizione ad astenersi da ulteriori iniziative illegali e destabilizzanti. Gli Usa consulteranno i loro alleati in vista di quella che fonti della Casa Bianca definiscono una "robusta risposta" al lancio del missile nordcoreano in direzione del Giappone.

Il fatto è che la Corea del Nord ha lanciato per la prima volta in cinque anni un missile balistico a raggio intermedio sul Giappone, costringendo Tokyo a emettere avvisi di evacuazione e sospendere i treni durante il volo dell’arma in grado di raggiungere il territorio statunitense di Guam. Il lancio è stato la dimostrazione di forza militare più eclatante da parte della Corea del Nord quest’anno. Il Paese ha accelerato i test missilistici a un ritmo record. Il test di oggi, il quinto round di lanci di missili in 10 giorni, arriva mentre la Corea del Nord usa una sospensione dei rapporti diplomatici con gli Stati Uniti per costruire un programma di armi nucleari a tutti gli effetti che minaccia gli alleati regionali degli Stati Uniti e Washington.