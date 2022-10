Missile Corea del Nord, gli Usa sul piede di guerra: "Risposte adeguate e robuste"

04 ottobre 2022 a

Una ferma condanna. È la reazione degli Stati Uniti, della Corea del Sud e del Giappone al lancio del missile balistico effettuato dalla Corea del Nord verso il Giappone, il primo lancio di questo tipo da cinque anni. Gli Usa condannano fortemente "la decisione pericolosa e incauta" di Pyonyang di lanciare sul Giappone quello che definiscono un "missile balistico di lungo raggio".

In una nota del portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca si riferisce che il consigliere Jake Sullivan ha parlato con i suoi colleghi di Seul e Tokyo, consultandosi "sulle risposte internazionali adeguate e robuste" da dare alla nuova provocazione di Pyongyang. Sullivan ha poi ribadito "il fermo impegno degli Stati Uniti per la difesa del Giappone e della Repubblica di Corea: gli Stati Uniti continueranno a impegnarsi per limitare la capacità della Nordcorea di portare avanti i suoi programmi vietati di missili balistici e armi di distruzione di massa, anche con gli alleati e i partner delle Nazioni Unite". Secondo il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, il missile aveva un raggio intermedio, mentre il ministro della Difesa giapponese Yasukazu Hamada ha affermato che si crede avesse un raggio intermedio o più lungo. Per alcuni esperti, se il lancio di martedì coinvolgesse un missile a lungo raggio, potrebbe essere un test di un'arma che prenderebbe di mira degli Stati Uniti. Condanna anche dal primo ministro giapponese Fumio Kishida: l'ultimo lancio "è un atto sconsiderato e lo condanno fermamente", ha detto ai giornalisti. Dalla Corea del Sud, il presidente Yoon Suk Yeol ha affermato che le "sconsiderate provocazioni nucleari" del Nord incontreranno la dura risposta del Sud e della comunità internazionale.

La Corea del Nord ha lanciato oggi un missile balistico sul Giappone per la prima volta in cinque anni, costringendo il Giappone a emettere avvisi di evacuazione e sospendere i treni durante il volo dell'arma nucleare. Si tratta della dimostrazione più provocatoria da parte della Corea del Nord quest'anno, in un periodo in cui ha intensificato i test missilistici per la costruzione di un arsenale nucleare a tutti gli effetti che minaccia gli alleati degli Stati Uniti e territorio Usa con l'obiettivo, secondo alcuni esperti, di strappare concessioni esterne. Il volo stimato di 4.500 chilometri del missile è stato più lungo di qualsiasi altro missile nordcoreano, sebbene il Nord abbia precedentemente lanciato altre armi potenzialmente a lungo raggio ad angolazioni elevate per evitare i Paesi vicini. Le autorità giapponesi hanno allertato i residenti nelle regioni nord-orientali chiedendo di evacuare verso i rifugi, la prima allerta di questo tipo dal 2017, quando la Corea del Nord lanciò due volte un missile Hwasong-12 a raggio intermedio sul Giappone in un arco di settimane. I treni sono stati sospesi nelle regioni di Hokkaido e Aomori fino a quando il governo non ha emesso un successivo avviso che il missile nordcoreano sembrava essere atterrato nel Pacifico. Nella città di Sapporo, la capitale della prefettura dell'isola principale di Hokkaido, la più settentrionale del Giappone, anche le metropolitane sono state temporaneamente sospese, con stazioni piene di pendolari mattutini. Secondo stime sudcoreane e giapponesi, il missile ha percorso circa 4.500-4.600 chilometri a un'altitudine massima di 970-1.000 chilometri. Secondo il ministro della Difesa giapponese Hamada, il missile è atterrato nel Pacifico, circa 3.200 chilometri al largo della costa settentrionale del Giappone e non ci sono state segnalazioni di danni ad aerei e navi giapponesi. Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha affermato che il missile è volato più lontano di qualsiasi altra arma lanciata dalla Corea del Nord. Prima del lancio di martedì, il volo di 3.700 chilometri del Hwasong-12 nel 2017 era il più lungo effettuato dalla Corea del Nord.