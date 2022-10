Elon Musk ci ripensa: vuole comprare Twitter a 44 miliardi di dollari

04 ottobre 2022 a

Elon Musk avrebbe offerto di chiudere per l’acquisto di Twitter seguendo l’accordo originale proposto lo scorso aprile da 44 miliardi di dollari. Lo riportano New York Times e Wall Street Journal, citando fonti anonime. Se confermata, sarebbe la svolta dopo che le parti sono andate allo scontro in tribunale. Oggi le azioni di Twitter sono state sospese a più riprese a Wall Street dopo la diffusione delle voci su una possibile nuova offerta pubblica di acquisto da parte di Musk.

Secondo quanto ha twittato un giornalista di Bloomberg, il proprietario di Tesla potrebbe decidere di procedere con la sua acquisizione di Twitter a 54,20 dollari per azione. Le azioni di Twitter sono aumentate del 12,7% a 47,93 dollari prima che la negoziazione venisse interrotta per la seconda volta. Twitter e gli avvocati di Musk non hanno commentato.

L’udienza di Musk e della società è fissata in Tribunale questo mese, il social network ha chiesto al giudice di ordinare a Musk di chiudere l’accordo a 54,20 dollari per azione. Ad aprile Musk aveva accettato di acquistare Twitter per 44 miliardi di dollari ma dopo poche settimane era tornato indietro affermando che il numero di account bot era molto più alto rispetto a quanto affermato dalla società, ovvero meno del 5% degli utenti.