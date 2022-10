Guerra nucleare, l'allarme Usa su Putin scatena la Cina: "Benzina sul fuoco"

03 ottobre 2022 a

La tensione è alle stelle. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin condanna la decisione del presidente russo Vladimir Putin di decretare la formale annessione di quattro regioni ucraine alla Federazione russa e avverte che lo Zar potrebbe dar seguito alle sue minacce nucleari: "È lui a prendere le decisioni. Non esiste alcuna supervisione su Putin" ha detto il segretario in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva Cnn.

Ma aizzare la minaccia nucleare "non aiuterà a disinnescare la situazione in Ucraina, ma aggiungerà solo benzina sul fuoco". Il ministero degli Esteri cinese ribatte all'allarme lanciato dagli Usa. "Pechino invita tutte le parti a mostrare moderazione e sostenere gli sforzi diplomatici per un accordo", si legge in una nota stampa rilasciata all'agenzia russa Ria Novosti.