Elezioni, l'Ucraina si congratula con Meloni e chiede un gesto eclatante

Il capo dell’Ufficio di presidenza dell’Ucraina Andriy Yermak ha avuto un colloquio telefonico con Adolfo Urso, presidente del Copasir, in cui ha ribadito le congratulazioni a Fratelli d’Italia per la vittoria, invitando la leader Giorgia Meloni a Kiev. È questo il contenuto di una nota diramata dall’ufficio della presidenza ucraina in cui si rinnova la speranza da parte di Kiev «della posizione a sostegno dell’Ucraina dopo la creazione del nuovo governo italiano». «Saremmo felici se l’Italia diventasse uno dei garanti della sicurezza per l’Ucraina», ha detto Yermak.

Nel colloquio, il funzionario ucraino ha anche citato il Trattato di sicurezza di Kiev su cui sta lavorando un gruppo internazionale, tra cui l’ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen. «L’Ucraina mira a consegnare questo documento all’Italia per la revisione e si aspetta che la Repubblica italiana agisca come uno dei garanti della sicurezza del nostro Paese», ha ribadito Yermak. Il consigliere di Volodymyr Zelensky ha inoltre sottolineato l’importanza di una dura reazione contro i referendum sui territori ucraini annessi ora dalla Russia dopo sette mesi di guerra: «Dobbiamo consolidare gli sforzi della comunità internazionale e dei partner contro questi territori illegali. Serve una dura risposta».