Russia Ucraina, Medvedev contro Zelensky: "Chiede alla Nato di iniziare la terza guerra mondiale"

L'annessione ha aperto una nuova fase pericolosa della guerra in Ucraina. Oggi Vladimir Putin ha celebrato la conquista dei territori nel Donbass mentre Zelensky ha chiesto di aderire alla Nato. L'escalation è seria e il momento è cruciale. "Zelensky vuole entrare rapidamente a far parte della Nato" scrive su Telegram Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.. "Grande idea. Sta solo chiedendo all'Alleanza di accelerare l'inizio di una terza guerra mondiale" dichiara.

D'altronde che la situazione fosse incandescente si era capito da giorni con i referendum indetti in fretta e furia e le nuove minacce del presidente Putin. "La Russia ha il diritto di usare armi nucleari, se necessario", aveva avvertito pochi giorni fa Medvedev. E il Cremlino aveva chiarito per bocca del portavoce Dmitry Peskov che, "dal punto di vista legale", con i referendum "la situazione cambia radicalmente, con tutte le conseguenze per la protezione di quelle aree e in termini di garanzia della sicurezza". Tradotto, Mosca a seguito dell'annessione considera attacchi alla Russia dei combattimenti in quelle zone.