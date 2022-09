Danimarca, la regina toglie i titoli a 4 nipoti. Scandalo a palazzo: "Il vero motivo"

30 settembre 2022 a

Bufera a Palazzo in Danimarca dove la regina Margherita II ha tolto i titoli reali ai quattro dei suoi otto nipoti provocando un putiferio. L'unica sovrana regnante in Europa dopo la morte di Elisabetta II, ha "liberato" dagli obblighi monarchici i figli del principe Joachim, il più giovane dei suoi due figli. La contessa Alexandra, madre di due di questi, Nikolai e Felix rispettivamente di 23 e 20 anni, si dice "sconvolta" per il trattamento riservato dicendo che i rampolli si sentono "esclusi" e "non capiscono come mai siano stati privati della loro identità", riporta il Giornale. Joachim di Danimarca, sesto in linea di successione al trono danese, e ha quattro figli. Oltre ai due già citati, ci sono Henrik (13 anni) e Athena (10 anni) avuti dalla principessa Marie, la sua attuale compagna.

Ma perché questa scelta? La motivazione ufficiale è fare in modo che i figli di Joachim possano condurre vite più "normali" e indipendenti, senza gli obblighi della famiglia reale. I nipoti di Margherita II di Danimarca "potranno usare solo i titoli di conte e contessa di Monpezat, dal nome della famiglia del loro defunto nonno, il principe consorte Henrik: i loro precedenti titoli di principi e principessa di Danimarca invece «smetteranno di esistere»".

Il vero motivo però sarebbe economico: niente titoli, meno soldi per appannaggio annuale, residenze e addetti alla sicurezza. "I nipoti avranno un trattamento diverso da quello che spetta invece ai loro cugini, figli del principe Frederik, erede al trono, e della principessa Mary: Christian, 16, Isabella, 15, e i gemelli di 11 anni Vincent e Josephine. L'asse ereditario viene insomma mantenuto snello, sfoltendo i rami di una famiglia troppo ampia e quindi costosa per i contribuenti", spiega il quotidiano.