Russia, c'è la data per l'annessione del Donbass: Putin non si ferma sull'Ucraina

Si avvia alla conclusione il referendum sull’adesione alla Federazione russa nei territori ucraini occupati nel Donbass e secondo il ministero della Difesa britannico, il presidente russo, Vladimir Putin, che venerdì parlerà all’Assemblea federale, la sessione congiunta di entrambe le ‘camere’ del Parlamento, potrebbe annunciare proprio in quell’occasione formalmente l’adesione dei territori occupati dell’Ucraina alla Russia. Il ministero della Difesa britannico, nel suo ultimo aggiornamento dell’intelligence, rilancia voci che erano già circolate a Mosca, in quello che è l’ultimo giorno di voto nei referendum.

«Esiste una possibilità realistica che Putin utilizzi il suo discorso per annunciare formalmente l’adesione delle regioni occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa» quanto filtra dagli 007 britannici. Il Consiglio della Federazione russa, ovvero la ‘camera alta’ del Parlamento, potrebbe infatti votare l’annessione dei territori ucraini occupate il 29 settembre. Il giorno dopo è previsto l’intervento di Putin: il presidente si rivolge all’organismo ogni anno sui principali argomenti di politica interna ed estera. Putin potrebbe dunque aver deciso di replicare quanto già fatto con la Crimea nel 2014: allora il messaggio al Parlamento avvenne due giorni dopo il referendum per l’annessione della penisola alla Russia. Quello del 30 settembre potrebbe quindi essere non solo il tradizionale messaggio alle Camere riunite, ma anche un discorso post-referendum. Che porterebbe a conseguenze ancora peggiori sul futuro della guerra con Kiev.