Russia, si scappa in tutti i modi dalla mobilitazione per la guerra: corsa ai jet privati

L’esodo di chi dalla Russia scappa dopo l’annuncio della mobilitazione parziale per mandare rinforzi per la guerra in Ucraina arriva a costare anche quasi 16 mila euro. Nelle chat dei tour operator che si occupano di viaggi di lusso, si vendono biglietti di sola andata Mosca-Istanbul su jet privati Sukhoi SSJ-100 Vip a 900 mila rubli, pari a circa 15.800 euro (più del doppio rispetto al periodo pre-mobilitazione). La media dei voli è 4-5 al giorno e ogni aereo ha circa 15 posti, tutti sempre pieni.

Per un Mosca-Erevan, con destinazione Armenia, con un solo andata, invece, si risparmia un po’: il costo è 200 mila rubli (3.500 euro). Le chat - visionate da AGI - sono piene di messaggi di chi dà consigli e spiega come è riuscito a uscire dal Paese dopo la chiamate alle armi di Vladimir Putin, mentre aumenta la preoccupazione per la possibile chiusura dei confini a tutti gli uomini in età arruolabile. “Siamo volati tutti a Tashkent e Dubai, compresi ragazzi nati nel 1994 e 1985, non chiedono nulla ma controllano su un database se i viaggiatori hanno una notifica di arruolamento”, scrive un membro della chat. Una vera e propria fuga dal conflitto voluto dal Cremlino.