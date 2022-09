Putin nel palazzo segreto, voci impazzite sullo Zar: "È scappato da Mosca"

26 settembre 2022 a

a

a

Vladimir Putin avrebbe abbandonato il Cremlino per andare nella sua residenza top secret tra terme, bagni di fango e campi da golf. Sul territorio russo il tema centrale resta quello della mobilitazione parziale alla quale - a dire del Cremlino - in un primo momento la popolazione ha reagito in maniera "isterica ed estremamente emotiva" a causa di "carenza di informazioni" alla quale "è stato posto rimedio". Secondo alcuni media potrebbero essere coinvolte fino a 1 milione di persone ma Mosca ne conferma solamente 300mila.

“Italiani in guerra”. Lo scenario da incubo di Fabbri e la reazione all'arma nucleare

Eppure le proteste non sembrano arrestarsi in Russia e per questo motivo lo Zar avrebbe deciso di allontanarsi da Mosca per fuggire nella villa segreta sul lago Valdai, a metà strada tra Mosca e San Pietroburgo. Si tratta di un "palazzo" extralusso dotato di complesso termale di tre piani, una scuderia, un campo da golf, una sala da biliardo e un mini-casinò.

“Dove la sgancio?”. Putin all'angolo, vuole premere il bottone rosso ma...

Il Cremlino però ha smentito la fuga dello Zar. Ma secondo la stampa russa da mercoledì scorso il presidente sarebbe ben protetto e lontano da Mosca.