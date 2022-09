Vladimir Putin consegnerà un messaggio al Parlamento russo, cosa dirà il capo del Cremlino

24 settembre 2022 a

Putin tornerà a parlare alla nazione. Venerdì 30 settembre il presidente russo potrebbe consegnare un messaggio all’Assemblea federale, il Parlamento russo. Lo ha detto una fonte parlamentare all’agenzia Ria Novosti. Putin, una volta all’anno, si rivolge all’Assemblea federale con un messaggio sulla situazione nel Paese e sui principali orientamenti della politica interna ed estera, riporta sempre Ria Novosti. Si tratta di un documento politico e giuridico programmatico che esprime la visione delle direzioni strategiche dello sviluppo della Russia nel prossimo futuro. Il messaggio comprende sia disposizioni politiche, economiche, ideologiche, sia proposte specifiche per l’attività legislativa di entrambe le Camere del Parlamento.

Non c'è dubbio però che, questa volta, il capo del Cremlino entrerà nello specifico anche della guerra in Ucraina. Mobilitazione parziale e referendum per l'annessione dei territori occupati saranno al centro del suo messaggio che dovrà chiarire quali saranno le conseguenze dell'esito del referendum sulle popolazioni del Donetsk e Lugansk.