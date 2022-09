Zelensky all'Onu: "Tolga alla Russia il diritto di veto". I cinque punti per la pace

22 settembre 2022 a

Sono cinque le "pre-condizioni" indicate da Volodymyr Zelensky, i 5 punti della "formula" per raggiungere la pace e la sicurezza in Ucraina. Nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, il presidente ucraino ha chiesto una "punizione" per i "crimini" commessi dalla Russia, compresa l'istituzione di un tribunale speciale Onu, "indennizzi" e la revoca del diritto di veto della Russia in Consiglio di sicurezza.

Al secondo punto, il presidente ucraino ha indicato la "protezione della vita", citando anche le fosse comuni contenenti i cadaveri di militari e civili ucraini torturati, ritrovati a Bucha e Izyum. Il terzo punto della "formula" di Zelensky riguarda il "ristabilimento della sicurezza e della integrità territoriale" ucraina. E ancora, al quarto punto, il leader ucraino ha chiesto "garanzie di sicurezza" per il suo Paese. Infine, Zelensky ha sottolineato la "determinazione" per l'Ucraina nel continuare a difendersi dall'aggressione russa. L'Ucraina è pronta a sedersi al tavolo delle trattative di pace, ma solo per una "pace vera, onesta e giusta", ha detto.