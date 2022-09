Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu annuncia la mobilitazione 300 mila riservisti

21 settembre 2022 a

a

a

Dopo il discorso di Vladimir Putin alla nazione, prende la parola anche il ministro della Difesa del Cremlino, Sergei Shoigu. L'uomo di Putin ha dato i numeri sulla reale consistenza della mobilitazione parziale annunciata dal Cremlino. Nell’ambito della mobilitazione parziale in Russia verranno richiamati 300mila riservisti. Lo ha annunciato il ministro della Difesa russa, Sergey Shoigu, in un’intervista alla tv Rossiya-24.

Foreign fighter italo-olandese muore in Ucraina. La madre: "Si sentiva al posto giusto"

Shoigu ha sottolineato che i militari di leva e gli studenti non verranno mobilitati ma che solo chi ha esperienza di combattimento e di servizio lo sarà. Poi Shoigu ha illustrato la capacità militare complessiva di Putin. La Russia, infatti, ha un’enorme risorsa in termini di mobilitazione militare, un bacino di quasi 25 milioni di persone. Che potrebbero fare la differenza se la guerra dovesse andare verso uno scontro frontale con l'Occidente. Sale, dunque, la tensione nei territori di guerra e le prossime ore saranno determinanti per comprendere il futuro del conflitto.