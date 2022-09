Russia, Biden all'Onu: "Da Putin minacce nucleari spericolate". E il mondo trema

21 settembre 2022 a

a

a

Il presidente Usa Joe Biden interviene all'assemblea generale dell'Onu e si scaglia contro Mosca: "La Russia ha vergognosamente violato i principi base della carta dell'Onu invadendo l'Ucraina". Dopo il doppio annuncio del capo del Cremlino sullo svolgimento dei referendum di annessione nelle regioni conquistate dall'esercito russo e sulla mobilitazione parziale che si terrà in Russia in relazione alla guerra in Ucraina il presidente americano non si piega. "Abbiamo un membro permanente del Consiglio di sicurezza e ha invaso un suo vicino con l'obiettivo di toglierlo dalla mappa. Oggi Putin ha inviato altre minacce. Il Cremlino sta organizzando un referendum farsa, che è una enorme violazione al diritto internazionale".

Caccia a un volo per l'estero. Biglietti esauriti a Mosca dopo la mobilitazione

Nel suo atteso intervento all'assemblea generale dell'Onu, il presidente americano condanna ancora una volta la guerra russa: "Putin ha fatto minacce nucleari spericolate e irresponsabili", ha dichiarato Biden che parla di prove delle “atrocità commesse da Mosca e segni tortura”: "Gli Stati Uniti chiedono la pace immediata, e che si trovino accordi che tutti accettiamo, ma non può essere l'acquisizione della terra di un altro Paese. Mosca vuole eliminare il diritto di esistere. Nessuno minaccia la Russia, sono i russi che minacciano".