Regina Elisabetta, ennesimo smacco di Harry e Meghan: infranto il protocollo ai funerali

Mano nella mano, fuori protocollo, ancora una volta. Harry e Meghan, la coppia ribelle della monarchia inglese, forzano le rigide regole del cerimoniale reale e per la seconda volta durante i giorni di lutto per la morte di Elisabetta II si fanno ‘beccare’ dai fotografi in un gesto che sembra scontato e normale per marito e moglie ma che a Buckingham palace è considerato inappropriato. Già quattro giorni fa, quando la famiglia reale, re Carlo III in testa, accompagnò il feretro della regina a Westminster hall, il principe e la moglie si tennero per mano. Furono scomodati gli osservatori reali, gli psicologi comportamentali, gli esperti di etichetta, per un comportamento considerato irrispettoso per i tradizionalisti, segno di reciproco e amorevole sostegno per i progressisti.

Oggi, nonostante le critiche di chi aveva invocato il rispetto della sovrana scomparsa, Harry e Meghan non hanno resistito e si sono dati nuovamente la mano al termine del funerale di Elisabetta II. La foto sta già facendo il giro dei siti d’Oltremanica e fioccano di nuovo i commenti, giustificando anche agli occhi di chi non la ama troppo quel sospiro di sollievo che Meghan l’americana ha tirato appena salita in macchina al termine della lunga giornata inglese.

Meghan aveva scelto di omaggiare la regina al suo funerale indossando un paio di orecchini di perle che le aveva donato la sovrana poco dopo il matrimonio con il principe Harry nel 2018. La duchessa di Sussex si è presentata avvolta in un abito di Stella McCartney, la versione in nero di una mise già indossata - in blu - in occasione del 92esimo compleanno della monarca alla Royal Albert Hall nell’aprile 2018. Gli orecchini di pelle sono gli stessi che Meghan portò in occasione dell’unico viaggio da sola con Elisabetta II nel giugno 2018: all’epoca, la neosposa di Harry aveva accompagnato la sovrana in un viaggio in treno nel Cheshire per l’inaugurazione del Mersey Gateway Bridge. Di quel paio di orecchini di perle Meghan ne aveva parlato durante l’intervista in esclusiva con Oprah Winfrey nel 2021 che tanto scalpore, e polemiche, ha creato. «La regina, per esempio, è sempre stata meravigliosa con me», come in occasione del primo «impegno pubblico insieme», aveva raccontato la duchessa di Sussex. «Quella mattina abbiamo fatto colazione insieme, e mi fece un bellissimo regalo, un paio di orecchini di perle e una collana appaiata».