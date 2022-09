Usa, Joe Biden non si ricandida? Il dubbio sul 2024

19 settembre 2022 a

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che aspetterà le elezioni di medio termine per decidere se presentare la propria candidatura per la rielezione nel 2024. «È troppo presto per prendere quel tipo di decisione», le dichiarazioni di Biden durante un’intervista per la rete statunitense Cbs, in cui ha anche sottolineato che «resta da vedere» se si candiderà per la rielezione. Non c’è più quindi la certezza che l’attuale inquilino della Casa Bianca corra per la conferma dopo aver vinto contro Donald Trump. Biden, che compirà 80 anni tra due mesi, ha stupito molti commentatori statunitensi con le sue dichiarazioni.

Soprattutto alla luce di quanto aveva dichiarato giusto qualche giorno fa Cedric Richmond, funzionario della Casa Bianca fino allo scorso maggio e attualmente consigliere del Democratic National Committee. «Joe Biden tenterà sicuramente la rielezione nel 2024. Correrà e stiamo costruendo per lui un infrastruttura per farlo candidare e vincere», l’annuncio che Richmond aveva dato alla Nbc. L’ipotesi della ricandidatura di Biden è stata accolta negli ultimi mesi con scetticismo da alcuni ambienti democratici, che vorrebbero al suo posto un candidato più giovane ed energico su alcune tematiche care all’ala più progressista del partito. La Casa Bianca ha più volte confermato che il presidente intende ripresentarsi alle elezioni e pure lo stesso Biden aveva affermato nelle scorse settimane che non gli dispiacerebbe un nuovo scontro elettorale con Trump. Ora la prima crepa nel muro delle certezze.