Regina Elisabetta, a Windsor ci si prepara per i funerali: le prove generali di notte

17 settembre 2022 a

a

a

In piena notte e ancora prima dell’alba, nel parco del castello di Windsor, sono cominciate le prove generali per i funerali di Stato della regina Elisabetta II che si terranno lunedì prossimo. Dalle primissime ore del giorno, hanno marciato le bande militari, che si sono esercitate nei pezzi che verranno suonati in onore della sovrana. Intanto a Londra continua l’infinito omaggio alla regina: la fila di chi vuole salutarla per l’ultima volta nel palazzo di Westminster, varia a seconda delle ore e, ad un certo punto, in mattinata si era allungata a tal punto (24 ore di attesa) che ha costretto il governo ad emanare un allerta per invitare le persone a «non mettersi in viaggio» e a controllare costantemente i tempi di attesa. Successivamente l’allerta è stato revocata (anche perché la fila era scesa sensibilmente: 16 ore) ma a metà mattinata il governo ha nuovamente avvertito che, se la coda raggiungerà il limite, sarà di nuovo sospeso l’ingresso come è accaduto ieri.

Rispunta la ricetta della Regina: qual era la vera passione di Elisabetta

La polizia di Londra intanto si sta preparando all’evento, definito il più complicato della sua storia e la più grande operazione di sicurezza che abbia mai messo in campo. Nella capitale inglese sono attesi centinaia tra premier, presidenti e teste coronate, accorsi per rendere omaggio al monarca più longevo della Gran Bretagna. «Sarà la più grande operazione di protezione globale che la polizia di Londra abbia mai intrapreso», ha confermato Stuart Cundy, vice commissario aggiunto della polizia metropolitana di Londra. E ha spiegato che la forza si sta preparando a ogni tipo di minaccia: dal terrorismo alle proteste fino alla calca tra la folla. Il numero due di Scotland Yard ha garantito che dispiegherà il maggior numero di ufficiali in assoluto per le strade della città, in campo agenti di quasi tutte le forze del Paese. Ci saranno anche sommozzatori, cani poliziotto, polizia a cavallo, agenti motociclisti. Un’operazione che supererà tutti gli altri eventi importanti che ci sono stati a Londra negli ultimi anni, compresi i funerali di lady Diana, le Olimpiadi del 2012, le celebrazioni a giugno per il Giubileo di platino della regina.