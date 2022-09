Regina Elisabetta, panico a Westminster: cosa fa davanti al feretro. Arrestato

Alessandra Zavatta 17 settembre 2022 a

Un uomo è stato arrestato questa notte per aver toccato la bara della regina Elisabetta esposta nella Westminster Hall. Dopo aver atteso pazientemente in coda, è entrato nella camera ardente, è salito di corsa sui gradini della piattaforma dove si trova il feretro e ha toccato la bara della sovrana, per essere poi subito bloccato dalle guardie del sovrano che sorvegliano il catafalco. L'episodio, secondo quanto rende noto il quotidiano britannico The Guardian, è accaduto poco dopo le 22 di ieri.

Né la polizia né la Camera dei Comuni hanno smentito la notizia. Scotland Yard si è limitata a dire che "uomo è stato arrestato per disturbo alla quiete pubblica nella Westminster Hall", la parte più antica del parlamento dove è stata allestita la camera ardente. Aggiungendo in seguito che l'uomo è stato "arrestato per un reato ai sensi della legge sull'ordine pubblico ed è attualmente in custodia".

Le televisioni che mostravano in quel momento la processione in lutto all'interno della sala, hanno interrotto la scena e hanno inquadrato la vista l'esterno del parlamento. La polizia ha inoltre sottolineato come a Londra siano stati messi in campo diecimila agenti per le esequie della regina, visto l'accresciuto rischio di attacchi terroristici dovuto alla grande folla che si è radunata nel centro di Londra.