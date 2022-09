Regina Elisabetta, rispunta la ricetta dei pancake scozzesi: la lettera al presidente Eisenhower

Giada Oricchio 17 settembre 2022 a

a

a

Una ricetta da Regina. All'indomani della morte di Elisabetta II, i fan della Royal Family hanno pubblicato su Reddit la ricetta dei soffici dolcetti che Elisabetta diede all’allora presidente Dwight D. Eisenhower nel 1960 e quella lettera è tornata virale. La Regina conobbe il presidente americano per la prima volta quando aveva 31 anni, nel 1957, a un banchetto di Stato della Casa Bianca, tre anni dopo Eisenhower e la moglie Mamie ricambiarono la visita nel castello di Balmoral e in quell’occasione Elisabetta II rivelò loro ingredienti e dosi per preparare i pancake.

La lettera a Eisenhower era spiritosa e informale: “Vedere una tua foto sul giornale di oggi in piedi di fronte a una quaglia alla griglia mi ha ricordato che non ti avevo mai inviato la ricetta delle focaccine a goccia che ti avevo promesso a Balmoral. Ora mi affretto a farlo e spero che riuscirete a farle con successo”. Le focaccine a goccia sono una versione più spessa dei pancake americani e comportano la caduta di morbidi dollops sulla piastra. The Queen - nemmeno fosse la regina dei fornelli - dettagliò il composto per una colazione di 16 persone (quattro tazze da tè di farina, quattro cucchiai di zucchero semolato, due tazze da tè di latte, due uova intere, due cucchiaini di bicarbonato di sodio, tre cucchiaini di cremor tartaro e due cucchiai di burro fuso), e spiegò anche come realizzarli: “Sbattere insieme le uova, lo zucchero e circa metà del latte, aggiungere la farina e mescolare bene aggiungendo il resto del latte come richiesto, poi bicarbonato e cremor tartaro nel burro fuso”.

La Regina aggiunge consigli come se cucinasse tutti i giorni: “Quando ci sono meno persone, generalmente metto meno farina e latte, ma uso altri ingredienti come indicato. Ho anche provato a usare sciroppo dorato o treacle invece di solo zucchero, e anche questo può essere molto buono. La miscela ha bisogno di una grande quantità di sbattitura e non deve stare troppo tempo fuori. Si può indulgere sul numero degli invitati”.

A quanto pare, Elisabetta II non solo teneva nella sua borsetta il panino con la marmellata dell’orso Paddington da mangiare “dopo”, ma aveva anche un’altra passione: i pancake inglesi. Sebbene la monarca si sia dimostrata un’esperta di queste deliziose focaccine, non si deve pensare che fosse golosa, anzi mangiava pochissimi zuccheri. L’ex chef personale, Darren McGrady, infatti, ha rivelato nel 2017 che The Majesty era molto disciplinata nel cibo e si atteneva a una dieta rigorosa.