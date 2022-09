Elisabetta II, David Beckham davanti alla bara dopo 12 ore in fila

16 settembre 2022

È stato in coda per tredici ore David Beckham per rendere omaggio alla regina nella Camera ardente allestita nella Westminister Hall. L'ex calciatore del Manchester United, completo nero, camicia bianca e cravatta nera, ha raggiunto la sala dove i sudditi di Sua Maestà, e i tanti visitatori venuti da tutto il mondo, stanno dando l'ultimo saluto a Elisabetta II. Beckham è passato accanto alla bara della monarca e ha chinato il capo, poi è uscito. Nonostante in Gran Bretagna sia considerato un eroe nazionale, per lui niente favoritismi. Si è recato a Tower Bridge alle due di questa mattina, dove iniziava la coda, e passo dopo passo si è fatto i sette chilometri di percorso per raggiungere la Westminister Hall.

Nel frattempo la coda, che questa mattina era stata sospesa a causa dell'eccessivo afflusso di persone, è stata riaperta ed è stato annunciato che chiuderà domenica alle 12.30. Per permettere anche agli ultimi arrivati di arrivare alla camera ardente di Elisabetta II.

Al. Zav.