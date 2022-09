Regina Elisabetta, l'ultima volontà: sarà sepolta accanto al principe Filippo

15 settembre 2022 a

Migliaia di persone in lutto si sono messe in fila per tutta la notte per sfilare davanti alla bara della regina Elisabetta II a Westminster Hall. Già nella mattinata la coda per porgere l'ultimo saluto si estendeva per oltre 4 chilometri, lungo la riva sud del fiume Tamigi fino al palazzo del parlamento britannico.

Le autorità londinesi hanno detto di aspettarsi che la gente continui a radunarsi numerosa fino al giorno del funerale, il 19 settembre.

Venerdì anche Re Carlo e i suoi fratelli, la principessa Anna e i principi Andrea ed Edoardo, prenderanno parte alla veglia per la regina e si ritroveranno accanto al feretro.

Intanto da Buckingham Palace sono emerse le prime indiscrezioni relative ai funerali di Stato a Westminster e alla cerimonia che si terrà nella cappella di St. George a Windsor, prima della sepoltura privata. All'abbazia di Westminster parteciperanno circa 2mila ospiti, compresi numerosi capi di Stato. A conclusione della cerimonia verranno osservati due minuti di silenzio in tutto il Regno Unito.

Subito dopo i funerali, la bara della regina Elisabetta II verrà trasportata nel cuore storico di Londra su una carrozza trainata da cavalli, e poi a Windsor, dove la sovrana verrà sepolta a fianco del marito, il principe Filippo, morto il 9 aprile del 2021.

In considerazione della portata dell'evento, il funerale di stato sarà proiettato in alcuni cinema e parchi nel sud dell'Inghilterra. Da Portsmouth a Reading, passando per Bournemouth e Christchurch, sono diverse le città che hanno allestito dei maxi-schermi per consentire alle loro comunità di riunirsi e "riflettere collettivamente", come spiegato dal sindaco di Bracknell, Ankur Shiv Bhandari.

Le esequie saranno poi l'occasione per la nuova premier britannica, Liz Truss, di avere colloqui privati con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e con altri leader mondiali riuniti a Londra.

Secondo le rivelazioni del Times, Truss terrà, nel fine settimana, un piccolo numero di incontri bilaterali con alleati chiave. I leader, in questa occasione, non poseranno per fotografie, né prenderanno parte a conferenze stampa formali, e non saranno rilasciate dichiarazioni in merito al contenuto dei colloqui. Tra i leader presenti a Londra per i funerali avrebbe potrebbe esserci anche il presidente cinese Xi Jinping, che risulta nella lista degli invitati. La sua presenza, in realtà, è altamente improbabile. Ma l'eventualità ha scatenato le proteste di alcuni parlamentari conservatori britannici, che ritengono "straordinario" che gli "architetti" del genocidio contro la minoranza uigura siano stati invitati alla cerimonia.